GÜNCELLEME - Cezaevinden izinli çıkarak boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

KONYA (AA) - Bilecik'teki cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında izinli çıktıktan sonra Konya'da yaşayan boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki açık cezaevinden izinli çıkarak Konya'ya gelen ve boşanma aşamasındaki eşi Özge T.G'yi (23) silahla yaralayan Tamer G'yi (37) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri soruşturma kapsamında Tamer G'nin Konya'daki bir arkadaşının evinde saklandığını tespit etti.



Kent merkezinde bulunan eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.



Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının ifadesinde, "Ben onu yaşadığı kötü hayattan çekip kurtardım. Fakat o, cezaevindeyken beni aldattı. Öldürme amacıyla değil, korkutmak için ateş ettim." dediği öğrenildi.



Yaralanan Özge T.G'nin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "eşi kasten silahla yaralama" suçundan tutuklandı.

- Olay

Konya'nın Merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde, 27 Mayıs'ta, boşanma aşamasındaki eşi Özge T.G'yi (23) "kendisini aldattığı" iddiasıyla pompalı tüfekle ateş ederek bacaklarından yaralayan Tamer G, geldiği kiralık araçla olay yerinden kaçmıştı.



Yaralanan kadın 112 Acil Sağlık ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, şüphelinin peşine düşen polis ekipleri Tamer G'nin kaçtığı kiralık aracı terk edilmiş halde bulmuştu. Otomobilde inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirirken, savcıya hitaben yazılmış bir de mektup bulmuştu.