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Aktüel GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu
Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 zanlının yakalandığı operasyona yaklaşık 600 polis katıldı GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:52:40 -
GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

BURSA (AA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 600 polis tarafından "şafak" vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda kapılar "koçbaşı" ile kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 400 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram esrar, 3 hassas terazi, iki ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 20 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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