  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'da dinamit patlatarak define arayan 2 kişi yaralandı

İznik ilçesindeki vadide mahsur kalan 2 yaralı kurtarıldı YARALILARIN KURTARILDIĞI BİLGİSİ VE İSİMLERİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:13:43 -
GÜNCELLEME - Bursa'da dinamit patlatarak define arayan 2 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tacir Kanyonu'na 2 kilometre uzaklıktaki Karakaya mevkisine define aramak için giden Osman A. (45) ve İlhan K. (49) burada dinamit patlattı.

Patlayan dinamitle dağılan kaya parçalarıyla yaralanan ve yaklaşık 50 metre derinlikteki vadide mahsur kalan 2 arkadaş, yetkililerden yardım istedi.

Bu kişileri kurtarmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Servis ile sivil toplum kuruluşlarının kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Sarp arazide bulunan ve yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ayrıca, patlamamış dinamit görülmesi üzerine bölgeye çağrılan bomba imha ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı