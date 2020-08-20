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Aktüel GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan kavgada bir kişi aracını insanların üzerine sürdü
Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan kavgada bir kişi aracını insanların üzerine sürdü

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayın ardından, aracını insanların üzerine süren kişi gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-20 17:08:18 -
GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan kavgada bir kişi aracını insanların üzerine sürdü

BURSA (AA) - Bursa'da arazide kurdukları çadırlarda yaşayan aileler arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesinde çadır kurdukları arazide yaşayanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bazıları akraba olan tarafların birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı kavga sırasında M.C, otomobilini alandaki insanların üzerine sürdü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri gönderildi.

Başından hafif yaralanan bir kişiye, sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

Çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayın ardından, M.C'nin polis tarafından gözaltına alındığı ve yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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