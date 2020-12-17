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Aktüel GÜNCELLEME - Bursa'da büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'da büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-17 09:51:02 -
GÜNCELLEME - Bursa'da büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında 15 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kayapa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Olay nedeniyle çiftlikte bulunan 15 hayvanın telef olduğu, 50 hayvanın ise kurtarıldığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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