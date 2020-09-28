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Aktüel GÜNCELLEME - Bolu'da çıkan orman yangını söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Bolu'da çıkan orman yangını söndürüldü

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yapıyor YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-28 12:39:11 -
GÜNCELLEME - Bolu'da çıkan orman yangını söndürüldü

BOLU (AA) - Bolu'nun Dörtdivan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Köroğlu Dağları Ortaköy mevkisindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden gelen 300 personelin yanı sıra toplam 73 itfaiye aracı ve arazöz ile 3 helikopterle müdahale edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim birimlerine ulaşmaması için çalışma yürütülen yangını söndüren ekipler, bölgede soğutma çalışması yapıyor.

Dün bölgeye giderek incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, can güvenliği için tedbiren yayla evlerini boşaltma çağrısı yapmıştı.

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