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Aktüel GÜNCELLEME - Bodrum'da orman yangını
Aktüel

GÜNCELLEME - Bodrum'da orman yangını

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-21 19:57:16 -
GÜNCELLEME - Bodrum'da orman yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 helikopter, çok sayıda orman işçisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Nedeni tespit edilmeye çalışılan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

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