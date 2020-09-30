  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Bilecik'te kendisini "uyuşturucu baronu" olarak tanıtıp pazarda satış yapan kişi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Bilecik'te kendisini "uyuşturucu baronu" olarak tanıtıp pazarda satış yapan kişi tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-30 20:08:16 -
GÜNCELLEME - Bilecik'te kendisini "uyuşturucu baronu" olarak tanıtıp pazarda satış yapan kişi tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kendisini "uyuşturucu baronu" olarak tanıtarak sebze meyve pazarında uyuşturucu satarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan kişi, tutuklandı.

İl Jandarma ve Gölpazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Gölpazarı ilçesinde kurulan sebze meyve pazarında uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Pazar alanında istihbarat çalışması yapan ekipler, fiziki takip sonucunda uyuşturucu satıcısının Tuncay K. (35) olduğunu belirledi.

Kendisini "uyuşturucu baronu" olarak tanıtarak satış yaptığı belirlenen şüpheliyi suçüstü yakalayan ekipler, Tuncay K'nin Büyüksürmeli köyündeki evinde yaptıkları aramada, satışa hazır paketler halinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımı için malzemeler ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Tuncay K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a ağır darbe! Generallerin gizli toplantısı vuruldu
Dünya

Ermenistan'a ağır darbe! Generallerin gizli toplantısı vuruldu

Azerbaycan ordusu, yüksek rütbeli Ermeni subayların bulunduğu bir sığınağı imha etti.

Sesinden tanıyıp Türk SİHA'larına ateş açtılar ama... Ermenistan askerlerinin o anları gündem oldu
Dünya

Sesinden tanıyıp Türk SİHA'larına ateş açtılar ama... Ermenistan askerlerinin o anları gündem oldu

Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik cephe hattında kullandığı Türk SİHA'ları düşman güçlerinde büyük panik havası oluşturdu.
‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı
Dünya

‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına müdahil olmadıklarını duyuran İran'ı zora düşürecek görüntüler ortaya çıktı.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay