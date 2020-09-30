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Aktüel GÜNCELLEME - Beylikdüzü'ndeki fabrika deposunda çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Beylikdüzü'ndeki fabrika deposunda çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-30 03:38:32 -
GÜNCELLEME - Beylikdüzü'ndeki fabrika deposunda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beysan Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı tekstil fabrikasının alt katında bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri de olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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