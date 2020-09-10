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Aktüel GÜNCELLEME - Beykoz'da orman yangını
Aktüel

GÜNCELLEME - Beykoz'da orman yangını

Anadolu Kavağı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:50:29 -
GÜNCELLEME - Beykoz'da orman yangını

İSTANBUL (AA) - Beykoz'daki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Kavağı'ndaki bir dönümlük ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına karadan Beykoz itfaiye ekiplerince, havadan ise helikopterle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekipler, yanan alanda soğutma çalışması yaptı.



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