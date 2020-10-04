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Aktüel GÜNCELLEME - Başakşehir'de oto sanayi sitesinde yangın
Aktüel

GÜNCELLEME - Başakşehir'de oto sanayi sitesinde yangın

Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:59:03 -
GÜNCELLEME - Başakşehir'de oto sanayi sitesinde yangın

İSTANBUL (AA) - Başakşehir’de oto sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, araç hurda dükkanı ve bir mobilya imalathanesine sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle bazı iş yerlerinde hasar oluştu.

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