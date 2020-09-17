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Aktüel GÜNCELLEME - Aydın'da kamyonet sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Aydın'da kamyonet sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

YARALININ HAYATINI KAYBETMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:55:43 -
GÜNCELLEME - Aydın'da kamyonet sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde, kamyonetin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Varışlı (45) idaresindeki 09 UC 619 plakalı kamyonet, Hacıaliobası Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Kiraz Varışlı, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Kiraz Varışlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kanala devrilen kamyonet, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Öte yandan, ölüm haberini alan 3 çocuk annesi Kiraz Varışlı'nın yakınları gözyaşı döktü. Kirazlı çiftinin, pazarcılık yaptığı öğrenildi.

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