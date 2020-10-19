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Aktüel GÜNCELLEME - Avcılar'daki kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Avcılar'daki kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-10-19 17:55:20 -
GÜNCELLEME - Avcılar'daki kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da, komşular arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Yeşilkent Mahallesi Geçici 559. Sokak'ta komşular arasında çıkan kavgada, 1'i ağır 3 kişinin yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Mesut Ö. (29), Cemal Ö. (21) ve Murat Ö'nün (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Ayrıca olayın iki aile arasında geçmişten kaynaklı husumet nedeniyle meydana geldiği bildirilmişti.

Sopa ve baltaların kullanıldığı kavgada M.Ç. başına aldığı darbelerle ağır yaralanmıştı.

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