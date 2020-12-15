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Aktüel GÜNCELLEME - Antalya'da Ukraynalı kadının ölü bulunmasına ilişkin bir kişi gözaltına tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da Ukraynalı kadının ölü bulunmasına ilişkin bir kişi gözaltına tutuklandı

ADLİ SÜREÇ VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:36:05 -
GÜNCELLEME - Antalya'da Ukraynalı kadının ölü bulunmasına ilişkin bir kişi gözaltına tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da yalnız yaşayan Ukraynalı kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muratpaşa ilçesinde evinde ölü bulunan Ukraynalı Karina Demchenko'nun adli tıp morgunda yapılan otopside boğularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen E.R'yi gözaltına aldı.

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin cinayeti "kıskançlık" yüzünden işledikten sonra cesedin kokmaması için klimanın soğuk ayarını açarak evden ayrıldığını söyledi. Bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaralama suçu nedeniyle kaldığı cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen şüpheli, "Evlilik teklifimi reddedince kıskançlık krizine girdim. Bunun neticesinde de Demchenko'yu öldürdüm." ifadesini kullandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fener Mahallesi 1988 Sokak'taki Orkide Apartmanı'nın birinci katında yalnız yaşayan Ukraynalı Karina Demchenko'dan (40) 10 gündür haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirmişti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Demchenko'nun yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Yapılan incelemede, evdeki klimanın soğuk ayarında çalışır halde olduğunun tespiti üzerine cinayet ihtimali üzerinde yoğunlaşılmıştı.

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