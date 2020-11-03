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Aktüel GÜNCELLEME - Antalya'da tur teknesi battı
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da tur teknesi battı

Bir kişinin cesedine ulaşıldı, kurtarma çalışmaları sürüyor DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:31:38 -
GÜNCELLEME - Antalya'da tur teknesi battı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden bir kişinin cesedine ulaşıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle tur teknesi battı.

İhbar üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince, teknede yaklaşık 30 kişi bulunduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Olay yerinde çok sayıda ambulans bekletiliyor.

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