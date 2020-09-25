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Aktüel GÜNCELLEME - Antalya'da sahte internet sitesiyle tatilcileri dolandırdığı öne sürülen 15 zanlıdan 13'ü tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da sahte internet sitesiyle tatilcileri dolandırdığı öne sürülen 15 zanlıdan 13'ü tutuklandı

Zanlıların, otellerin ismini kullanarak açtıkları sahte internet sitesiyle yaklaşık 1500 kişiyi 20 milyon lira dolandırdığı iddia edildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-25 18:58:33 -
GÜNCELLEME - Antalya'da sahte internet sitesiyle tatilcileri dolandırdığı öne sürülen 15 zanlıdan 13'ü tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya ve Muğla'daki otellerin ismini kullanarak açtıkları sahte internet sitesiyle, tatil yapmak isteyen yaklaşık 1500 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, açtıkları sahte internet sitesiyle, tatil yapmak isteyenleri dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otellerin internet sitelerinin kopyasını yaptıkları belirlenen zanlıların, bu şekilde yaklaşık 1500 kişiden toplam 20 milyon lira aldığı tespit edildi.

Toplanan delillerin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlılar, "Suç örgütü kurmak, üye olmak" ve "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak" suçlamalarıyla Kemer Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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