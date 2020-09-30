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Aktüel GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda gömülü halde cesedi bulunan kadının katil zanlısı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda gömülü halde cesedi bulunan kadının katil zanlısı tutuklandı

ZANLININ TUTUKLANMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-30 18:52:36 -
GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda gömülü halde cesedi bulunan kadının katil zanlısı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulunan kadının katil zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Duygu Çelikten'in Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda üzeri taş ve toprakla örtülmüş cesedinin 21 Eylül'de bulunmasının ardından çalışma başlattı.

Sırt bölgesinde iki bıçak darbesi olduğu tespit edilen Çelikten'in katil zanlısının Veli Ü. olduğu belirlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ile Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli, Girmeler Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.

Antalya'ya getirilen zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlının, emniyet, savcılık ve mahkemede susma hakkını kullandığı öğrenildi.

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