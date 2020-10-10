GÜNCELLEME - Antalya'da öldürülen kadının cesedini gömdükleri öne sürülen 2 kardeş tutuklandı
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
ANTALYA (AA) - Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda bıçakla öldürülmüş bulunan kadının cesedini gömdükleri iddia edilen 2 kardeş tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Duygu Çelikten'in (30) Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda üzeri taş ve toprakla örtülmüş cesedinin 21 Eylül'de bulunmasının ardından çalışmasını çok yönlü sürdürdü.
Daha önce tutuklanan katil zanlısı Veli Ü'nün, Çelikten'in cesedini para karşılığında gömdürdüğü belirlendi.
Bunun üzerine ekipler, kimlikleri belirlenen S.Ö. ile kardeşi D.Ö'yü yakaladı.
Zanlıların, cesedi yaklaşık 10 bin lira karşılığında gömdüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "insan öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklandı.