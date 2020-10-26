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Aktüel GÜNCELLEME - Antalya'da Afgan işçinin öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da Afgan işçinin öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:48:02 -
GÜNCELLEME - Antalya'da Afgan işçinin öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Afganistan uyruklu işçinin öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Taşağıl Mahallesi'nde muz serasında çalışan ve cesedi yapay gölette bulunan Abdulhamit Moradi'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan biri jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 3'ü Afganistan uyruklu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan Shamsadin N, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Taşağıl Mahallesi'nde muz serasında çalışan Afganistan uyruklu Abdulhamit Moradi'den haber alamayan sera sahibi, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusu yapmış, arama çalışmaları sonucu seranın yanındaki yapay gölette işçinin cesedi bulunmuştu. Ekiplerce 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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