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Aktüel GÜNCELLEME - Ağrı'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk bulundu
Aktüel

GÜNCELLEME - Ağrı'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk bulundu

ÇOCUĞUN SAĞ OLARAK BULUNMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:23:54 -
GÜNCELLEME - Ağrı'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk bulundu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki Sinan Sökmen sağ olarak bulundu.

Somkaya köyü muhtarı Kutfettin Sökmen, 10 yaşındaki oğlu Sinan Sökmen'i ilçe merkezinde Fatih Camisi yakınlarındaki bir akrabasının iş yerine bıraktıktan sonra cuma namazını kılmak için camiye gitti.

Namazın ardından iş yerine gelen muhtar Sökmen, oğlunun orada olmadığını fark etti.

İlçe merkezinde uzun süre kendi imkanlarıyla oğlunu arayan Sökmen, sonuç alamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri kaybolann Sinan Sökmen'i bulmak için çalışma başlattı.

Doğubayazıt'a 20 kilometre uzaklıktaki Gökçekaynak köyü yakınlarında çobanlar tarafından bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen çocuk, köye getirilerek ailesine teslim edildi.

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