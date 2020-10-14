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Aktüel GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Aktüel

GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:24:44 -
GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle, tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

Evlerin kapıları koçbaşıyla kırılarak narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Bu sırada özel harekat polisleri sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Adreslerde, 1 kilo 369 gram esrar, 23,32 gram sentetik uyuşturucu, 3,45 gram eroin, 1,17 gram kokain, bir miktar hap, kurusıkıdan bozma tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlı emniyete götürüldü.

Polis, adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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