GÜNCELLEME - Adana'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı
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ADANA (AA) - Adana'da piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğünü belirlediği 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Devam eden operasyonda 1 şüpheli daha yakalandı.
İkametlerinde bir miktar sahte para ele geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.