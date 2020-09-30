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Aktüel GÜNCELLEME - Adana'da şafak vaktinde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Aktüel

GÜNCELLEME - Adana'da şafak vaktinde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

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Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:31:05 -
GÜNCELLEME - Adana'da şafak vaktinde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da, şafak vaktinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 22 şüphelinin adreslerine özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda ekipler, kapılarını koçbaşıyla kırarak girdikleri evlerde narkotik köpeğiyle arama yaptı. Bu sırada bazı özel harekat polisleri de sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Gözaltına alınan 12 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polis, adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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