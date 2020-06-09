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GÜNCELLEME - Adana'da "şafak vakti" uyuşturucu operasyonu

Operasyonunda 11 şüpheli yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:50:46 -
GÜNCELLEME - Adana'da "şafak vakti" uyuşturucu operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 40 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti operasyon düzenlendi.

Ekipler, kapılarını koçbaşıyla kırarak girdikleri evlerde narkotik köpeğiyle arama yaptı. Bu sırada bazı özel harekat polisleri de sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Zanlılardan 11'i gözaltına alınarak, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 29 şüpheli aranıyor.

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