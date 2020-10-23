GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Orçan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı ve 60 personel ile müdahale edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yaklaşık 10 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.