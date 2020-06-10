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Aktüel

GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ soruşturmasında 18 zanlı yakalandı

Operasyonda, bir zanlının polisleri görünce sulama kanalına attığı cep telefonu, sualtı polisince ele geçirildi GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-10 09:20:30 -
GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ soruşturmasında 18 zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 63 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu Adana, Mersin ve İstanbul'da 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında aramalar yapıldı.

FETÖ şüphelilerine para ve erzak yardımında bulunduğu ve yeniden yapılanma içinde yer aldığı iddia edilen 18 zanlı gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 45 şüpheli aranıyor.

- Polisi görünce cep telefonunu sulama kanalına attı

Merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'daki bir aparmanın 9. katına düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan zanlılardan M.S.A, polis ekiplerini görünce cep telefonunu balkondan DSİ'ye ait sulama kanalına attı.

Ekiplerin durumu fark etmesi üzerine sulama kanalında arama çalışması yapıldı. Sualtı polisi, M.S.A'ya ait olduğu tespit edilen cep telefonunu sulama kanalından çıkardı.

Cep telefonu, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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