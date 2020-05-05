Güncel rakamlar açıklandı: İşte Türkiye'deki toplam Suriyeli sayısı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Gündeme dair birçok konu hakkında veri paylaşan Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısını 402 bin 11, ülkemizde kayıtlı Suriyeli sayısını ise 3 milyon 580 bin 263 olarak açıkladı.

Çataklı'nın konuşmasından satır başları:

"Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı. Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'ya tarihin en düşük katılımı

Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü. Böylece yurt içindeki terörist sayısı 492'ye indi. Yılbaşından bu yana terör örgütü PKK'ya yeni katılım, tarihin en düşük seviyesine inerek 13 oldu.

Koronavirüs salgını

Koronavirüse ilişkin provokatif paylaşım yapan 7 bin 127 hesap hakkında çalışma yapıldı. Tespit edilen 1058 sosyal medya kullanıcısından 496'sı yakalanmış, bunlardan 10'u tutuklanmıştı. Koronavirüsle ortaya çıkan fırsatçılara yönelik 434 operasyon yapıldı ve 84 kişiye yasal işlem uygulandı, bunlardan 7'si tutuklandı.Vefa Sosyal Destek Gruplarına 22 Mart'tan bu yana 4 milyon 924 bin 927 talep geldi.

Bunların 4 milyon 541 bin 829'u karşılandı. Bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve sosyal mesafe kuralına uymayan 272 bin 524 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı. Yurtlarda 67 bin 197 kişi karantinaya alındı. Bunlardan 37 bin 944'ü tahliye edilirken 29 bin 253'ü halen gözlem altında tutuluyor.

Kadın cinayetlerinde azalma

Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı 11 Mart-1 Mayıs arasında, kadına yönelik şiddet olayı sayısı yüzde 11'lik azalışla 31 bin 346 oldu."