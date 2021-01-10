Güncel koronavirüs rakamları | 2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka mart ayında görüldü. İlk vakanın ardından önemli tedbirler alındı. Vaka sayısının azalmasıyla 11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde normalleşme adımları atıldı. 2020’nin kasım ayına gelindiğinde mevsiminde etkisiyle salgında rakamlar tırmanışa geçti. Bu sebeple 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli kararlar alındı. Ülkemizde aralık ayı başından bu yana hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Söz konusu kısıtlamalar ise rakamlara olumlu anlamda yansımaya başladı. Peki, bugün kaç vaka var?

Güncel koronavirüs tablosu | 10 Ocak kaç koronavirüs hastası var?

Son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi. Test sayısı 26 milyon 196 bin 481'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256, vefat sayısı 22 bin 807, ağır hasta sayısı 2 bin 811 oldu.