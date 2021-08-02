Güncel korona tablosu açıklandı: Can kaybı 91

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 91 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 898 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte can kaybı 91

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 2 Ağustos’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 898 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 91 oldu.

Son bir günde toplam 270 bin 426 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 947 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,28 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 44,51 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 73 milyon 809 bin 477'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla, en son sırada Şanlıurfa var

Verilerde aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

Bakan Koca'dan 'aşı' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun” dedi.