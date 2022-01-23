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Yaşam Güncel hava durumu 24 Ocak Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
Yaşam

Güncel hava durumu 24 Ocak Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu 24 25 Ocak! Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Bu sebeple pek çok kişi yeni haftada havanın nasıl olacağını merak ediyor. İstanbul Ankara İzmir Trabzon hava durumu

Yeniakit Publisher
2022-01-23 23:00:00 -
Güncel hava durumu 24 Ocak Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye yaklaşık 10 gündür soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Bu sebeple pek çok kişi yeni hafta öncesinde havanın nasıl olacağını araştırıyor.

Güncel hava durumu 24 Ocak Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

24 Ocak Pazartesi

25 Ocak Salı

26 Ocak Çarşamba

27 Ocak Perşembe

28 Ocak Cuma

 

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