Güncel hava durumu 24 Ocak Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
Hava durumu 24 25 Ocak! Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Bu sebeple pek çok kişi yeni haftada havanın nasıl olacağını merak ediyor. İstanbul Ankara İzmir Trabzon hava durumu
Türkiye yaklaşık 10 gündür soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Bu sebeple pek çok kişi yeni hafta öncesinde havanın nasıl olacağını araştırıyor.
Güncel hava durumu 24 Ocak Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
24 Ocak Pazartesi
25 Ocak Salı
26 Ocak Çarşamba
27 Ocak Perşembe
28 Ocak Cuma