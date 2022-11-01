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Ekonomi Güncel benzin fiyatı | Benzine ne kadar zam geldi?
Ekonomi

Güncel benzin fiyatı | Benzine ne kadar zam geldi?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma başladı. Bu sebeple benzin ve motorin fiyatları yükselişe geçti?

Yeniakit Publisher
2022-11-01 09:16:00 -
Güncel benzin fiyatı | Benzine ne kadar zam geldi?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt rakamlarının yükselmesine sebep oluyor. 1 Kasım 2022 itibariyle benzin grubuna 71 kuruşluk zam yapıldı.

Güncel benzin fiyatı | Benzine ne kadar zam geldi?

Bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 20,66'dan 21,37'ye, Ankara ve İzmir'de 20,80'den 21,51'e yükseldi.

Akaryakıt fiyatları nasıl belli olur?

Petrol Piyasası Kanunu gereğince 1 Ocak 2005 tarihi itibarı ile Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçilmiştir.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre  depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulamakta veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbesttirler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır.

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