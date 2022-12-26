Güncel altın fiyatları | Bugün çeyrek gram altın ne kadar 26 Aralık Pazartesi
Altın yatırımı yapanlar haftanın ilk günüyle birlikte güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün gram altın ne kadar?
Son yıllarda altın yatırımcısına en çok kazandıran araçlardan biri oldu. Yılın son haftasına altının nasıl başladığı ise merak ediliyor.
Güncel altın fiyatları | Bugün çeyrek gram altın ne kadar 26 Aralık Pazartesi
Gram altın
Alış: 1.080,01 TL
Satış: 1.081,14 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.776,00 TL
Satış: 1.803,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.541,00 TL
Satış: 3.608,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 7.109,00 TL
Satış: 7.187,00 TL
Reşat altını
Alış: 7.141,47 TL
Satış: 7.219,95 TL
22 ayar bilezik
alış: 996,19 TL
Satış: 1.005,18 TL