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Ekonomi Güncel altın fiyatları | Bugün çeyrek gram altın ne kadar 26 Aralık Pazartesi
Ekonomi

Güncel altın fiyatları | Bugün çeyrek gram altın ne kadar 26 Aralık Pazartesi

Altın yatırımı yapanlar haftanın ilk günüyle birlikte güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün gram altın ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-12-26 10:32:00 -
Güncel altın fiyatları | Bugün çeyrek gram altın ne kadar 26 Aralık Pazartesi

Son yıllarda altın yatırımcısına en çok kazandıran araçlardan biri oldu. Yılın son haftasına altının nasıl başladığı ise merak ediliyor.

Güncel altın fiyatları | Bugün çeyrek gram altın ne kadar 26 Aralık Pazartesi

Gram altın

Alış: 1.080,01 TL

Satış: 1.081,14 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.776,00 TL

Satış: 1.803,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.541,00 TL

Satış: 3.608,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 7.109,00 TL

Satış: 7.187,00 TL

Reşat altını

Alış: 7.141,47 TL

Satış: 7.219,95 TL

22 ayar bilezik

alış: 996,19 TL

Satış: 1.005,18 TL

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