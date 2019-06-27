0553 313 94 23

Günaydın: "Çocuk ağlamakla fıtık olmaz, kasık fıtığı doğuştan vardır”

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:06
Günaydın: "Çocuk ağlamakla fıtık olmaz, kasık fıtığı doğuştan vardır”

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, "Çocuk ağlamakla fıtık olmaz, kasık fıtığı doğuştan vardır” dedi.


Kasık fıtığının, doğuştan olduğunu söyleyen Günaydın, zamanında doğan bebeklerde yüzde 1-3 sıklıkta görüldüğünü, prematürelerde bu oranın daha yüksek olduğunu, erkeklerde kızlara göre daha sık ve sağ tarafta olma ihtimalinin daha fazla olduğunu vurguladı.


Büyük Anadolu Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, kasık fıtığının testislerin inişi ile yakından ilgili olduğunu belirterek, “Çocuk anne karnında (rahim) iken, çocuğun testisleri de çocuğun karnı içindedir. Doğuma yakın testisler skorutum dediğimiz torbaya iner. Bu aşamadan sonra, testisin geçişine kadar açık olan processus vajinalis denilen zarın erimesi ile kasık kanalının iç halkası kapanır. Karın içi ile skrotum arasında bağlantı kalmaz. Bu zar kapanmazsa fıtık denilen oluşum olur” bilgilerini verdi.


Kasık fıtığı hakkında konuşan Doç. Dr. Mithat Günaydın, “Fıtık yenidoğan döneminden itibaren herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Karın içi basıncı arttığı durumlarda, erkek çocuklarında sıklıkla bağırsaklar ya da karın içi organların üzerini kaplayan omentum adı verilen yağ tabakası, kız çocuklarında ise sıklıkla yumurtalıklar ve bağırsaklar bu kesenin içine girerek kasık bölgesinde bir şişlik meydana getirir. Aile çocuğun kasığında şişlik görünce telaşlanır ve panikler. Böyle bir durumda çocuk cerrahına başvurmalıdır. Bu şişliğin şişip kaybolması fıtığın en önemli bulgusudur. Aile de bu şişliği görerek çocuk cerrahına başvurur. Tedavisi mutlaka cerrahidir. Tanı alır almaz en kısa sürede ameliyat edilmelidir. Ameliyat edilmesindeki neden; fıtık kesesi içine barsak, yumurtalık gibi yapıların girmesi (inkarserasyon) ve geç kalındığında da sıkışan organın dolaşımının bozularak gangrene gitmesi (strangülasyon) ile sonuçlanan ve hayati tehlike oluşturan bir tablo ile karşılaşılabilme olasılığının yüksek olmasındandır” diye konuştu.


Dr. Günaydın, ameliyatın günübirlik ameliyat olduğunu, 5-6 saat açlık sonrası yaklaşık 0,5 saatlik bir ameliyatla fıtık ameliyatının gerçekleştirildiğini söyledi. Yapılan ameliyatın tekniğine değinen Günaydın, “Fıtık ameliyatı basit bir girişim gibi görünmekle beraber yüksek teknik beceri ve tecrübe isteyen bir ameliyattır. İnguinal bölgede külot çizgisi denilen çizgi üzerinden transvers olarak 1,5-2 cm.lik kesi ile yapılır fıtık kesesi bulunarak testisin damarları ve spermatik korddan ayrılır. Kese kasık kanalının iç halkası hizasında anatomik olarak kapanması gereken yerde bağlanır. Bu işlemler sırasında özellikle küçük çocuklarda deneyimsiz bir cerrahın testisin damarları ve spermatik korda zarar verme olasılığı oldukça yüksektir. Çocuklarda laparoskopik fıtık ameliyatı yapılmakla beraber, çocukta fıtık ameliyat kesisinin 1,5 cm kadar olmasından dolayı çoğu çocuk cerrahı laparoskopik yaklaşımı tercih etmemektedir. Ayrıca bu yaklaşım açık cerrahi kadar anatomik değildir” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:06
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkuteli’nde anız ve ekin yangını
    1. Korkuteli’nde anız ve ekin yangını
    2. Sporda şiddet kanun teklifi Adalet..
    3. Nihat Genç'ten İmamoğlu'na bomba soru:..
    4. AYK ve TTK’dan Kuzey Kıbrıs Türk..
    5. Aydın’da büyük göçmen operasyonu!
    6. Kaymakamın acı günü
    7. Jandarma 25 bin liralık elektronik..
    8. 121 personelle 21 adrese eş zamanlı..
    9. Kars’ta kablo hırsızları yakayı ele..
    10. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı..
    11. Bakan Selçuk STK temsilcileri,..
    12. Savcı Akyüz Manyas’ta göreve başladı
    13. Balıkesirspor yönetimi Vali Yazıcı’yı..
    14. Belediye başkanları Gebze esnafını..
    15. Atatürk Stadyumu yeni sezona..
    16. Yüreğir’de park ve yeşil alanların..
    17. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin..
    18. Serbest piyasada altın fiyatları
    19. Saman indirirken römorktan düştü
    20. Avrupalı gençler Şanlıurfa’da
    21. Şamlı Panayırı’na binler akın etti
    22. Engelli kızın düğün hayali gerçek oldu
    23. Başkan Vergili muhtarlarla ilk..
    24. Nilüfer Belediyesi’nin kültürel..
    25. Başkan Çakmak başarılı öğrencileri..
    26. Suyun önemi yeni nesillere aşılanıyor
    27. Başkan Aydar, depremin sembolü..
    28. CHP’li başkanlar fikir alışverişinde..
    29. Eskişehir’de renkli yürüyüş
    30. TBMM Genel Kurulu
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!