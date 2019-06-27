Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, "Çocuk ağlamakla fıtık olmaz, kasık fıtığı doğuştan vardır” dedi.

Kasık fıtığının, doğuştan olduğunu söyleyen Günaydın, zamanında doğan bebeklerde yüzde 1-3 sıklıkta görüldüğünü, prematürelerde bu oranın daha yüksek olduğunu, erkeklerde kızlara göre daha sık ve sağ tarafta olma ihtimalinin daha fazla olduğunu vurguladı.

Büyük Anadolu Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, kasık fıtığının testislerin inişi ile yakından ilgili olduğunu belirterek, “Çocuk anne karnında (rahim) iken, çocuğun testisleri de çocuğun karnı içindedir. Doğuma yakın testisler skorutum dediğimiz torbaya iner. Bu aşamadan sonra, testisin geçişine kadar açık olan processus vajinalis denilen zarın erimesi ile kasık kanalının iç halkası kapanır. Karın içi ile skrotum arasında bağlantı kalmaz. Bu zar kapanmazsa fıtık denilen oluşum olur” bilgilerini verdi.

Kasık fıtığı hakkında konuşan Doç. Dr. Mithat Günaydın, “Fıtık yenidoğan döneminden itibaren herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Karın içi basıncı arttığı durumlarda, erkek çocuklarında sıklıkla bağırsaklar ya da karın içi organların üzerini kaplayan omentum adı verilen yağ tabakası, kız çocuklarında ise sıklıkla yumurtalıklar ve bağırsaklar bu kesenin içine girerek kasık bölgesinde bir şişlik meydana getirir. Aile çocuğun kasığında şişlik görünce telaşlanır ve panikler. Böyle bir durumda çocuk cerrahına başvurmalıdır. Bu şişliğin şişip kaybolması fıtığın en önemli bulgusudur. Aile de bu şişliği görerek çocuk cerrahına başvurur. Tedavisi mutlaka cerrahidir. Tanı alır almaz en kısa sürede ameliyat edilmelidir. Ameliyat edilmesindeki neden; fıtık kesesi içine barsak, yumurtalık gibi yapıların girmesi (inkarserasyon) ve geç kalındığında da sıkışan organın dolaşımının bozularak gangrene gitmesi (strangülasyon) ile sonuçlanan ve hayati tehlike oluşturan bir tablo ile karşılaşılabilme olasılığının yüksek olmasındandır” diye konuştu.

Dr. Günaydın, ameliyatın günübirlik ameliyat olduğunu, 5-6 saat açlık sonrası yaklaşık 0,5 saatlik bir ameliyatla fıtık ameliyatının gerçekleştirildiğini söyledi. Yapılan ameliyatın tekniğine değinen Günaydın, “Fıtık ameliyatı basit bir girişim gibi görünmekle beraber yüksek teknik beceri ve tecrübe isteyen bir ameliyattır. İnguinal bölgede külot çizgisi denilen çizgi üzerinden transvers olarak 1,5-2 cm.lik kesi ile yapılır fıtık kesesi bulunarak testisin damarları ve spermatik korddan ayrılır. Kese kasık kanalının iç halkası hizasında anatomik olarak kapanması gereken yerde bağlanır. Bu işlemler sırasında özellikle küçük çocuklarda deneyimsiz bir cerrahın testisin damarları ve spermatik korda zarar verme olasılığı oldukça yüksektir. Çocuklarda laparoskopik fıtık ameliyatı yapılmakla beraber, çocukta fıtık ameliyat kesisinin 1,5 cm kadar olmasından dolayı çoğu çocuk cerrahı laparoskopik yaklaşımı tercih etmemektedir. Ayrıca bu yaklaşım açık cerrahi kadar anatomik değildir” şeklinde konuştu.