Gün Sazak kabri başında anıldı

MHP Eskişehir Teşkilatı, 1980 yılında suikasta kurban giden MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak’ı kabri başında andı.

Mihalıççık’ın Sazak Köyünde bulunan kabir ziyaretine MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Odunpazarı MHP İlçe Başkanı Mustafa Komar, Mihalıççık MHP İlçe Başkanı Gürol Görür ve MHP Eskişehir Teşkilatı görevlileri katıldı.

Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, “Şehit Bakanımız Gün Sazak beye ve tüm Ülkücü şehitlerimize rahmet dileriz. Ruhları şâd, makamları kutlu olsun. Allah bu vatan için hizmet etmiş, taş üstüne taş koymuş tüm Ülkü erlerimizden razı olsun” dedi.