Gün aydınlandı, İstanbul Fuar Merkezi’ndeki yangının büyüklüğü ortaya çıktı
İstanbul'da gece saat 2.30 sıralarında Ümraniye'deki İstanbul Finans Merkezi içinde bulunan çimento yapım merkezinde çıkan yangının boyutu günün ilk ışıklarıyla birlikte gözler önüne serildi.
İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde çıkan yangının büyüklüğü günün ağarması ile ortaya çıktı. Finans Merkezinde çıkan yangın alanı havadan görüntülendi.
Bayram izni olası faciayı önledi
Ümraniye'de İstanbul Finans Merkezi içinde bulunan çimento yapım merkezinde büyük çaplı yangın çıktı. Gece saat 2.30 sıralarında çıkan yangının boyutu günün ağarması ile ortaya çıktı. Yangın dolayısıyla işçilerin kaldığı 3 katlı konteyner bölümünde çökme meydana geldi. Yangında şantiyede kalan 5 kişi yaralandı. Şantiyede kalan işçilerin bayram izni dolayısıyla önceden şantiyeden ayrılması olası bir faciayı önledi. Çimento yapım merkezinin yangından sonraki hali drone ile havadan görüntülendi.