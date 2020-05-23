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Yerel

Gün aydınlandı, İstanbul Fuar Merkezi’ndeki yangının büyüklüğü ortaya çıktı

İstanbul'da gece saat 2.30 sıralarında Ümraniye'deki İstanbul Finans Merkezi içinde bulunan çimento yapım merkezinde çıkan yangının boyutu günün ilk ışıklarıyla birlikte gözler önüne serildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 06:58:00 -
Gün aydınlandı, İstanbul Fuar Merkezi’ndeki yangının büyüklüğü ortaya çıktı

İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde çıkan yangının büyüklüğü günün ağarması ile ortaya çıktı. Finans Merkezinde çıkan yangın alanı havadan görüntülendi.

Bayram izni olası faciayı önledi

Ümraniye'de İstanbul Finans Merkezi içinde bulunan çimento yapım merkezinde büyük çaplı yangın çıktı. Gece saat 2.30 sıralarında çıkan yangının boyutu günün ağarması ile ortaya çıktı. Yangın dolayısıyla işçilerin kaldığı 3 katlı konteyner bölümünde çökme meydana geldi. Yangında şantiyede kalan 5 kişi yaralandı. Şantiyede kalan işçilerin bayram izni dolayısıyla önceden şantiyeden ayrılması olası bir faciayı önledi. Çimento yapım merkezinin yangından sonraki hali drone ile havadan görüntülendi.

İşçilerin kaldığı konteynerde yangın! Mahsur kaldılar
İşçilerin kaldığı konteynerde yangın! Mahsur kaldılar

Yerel

İşçilerin kaldığı konteynerde yangın! Mahsur kaldılar

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