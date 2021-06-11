Gümüşü ve altını olanlar dikkat! Çarpıcı iddialar

Yatırımcılar, Altın fiyatları yükselecek mi? Altın artacak mı? Gümüş fiyatları yükselecek mi? sorularını cevaplandırmaya çalışırken Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone'dan dikkat çeken iddialar geldi.

Stratejist, 2.000 dolarlık altın fiyat hedefinin şu anda bir direnç seviyesi olduğunu, fakat ABD istihdam durumu sebebi ile aşılacağını öne sürdü.

2.000 doların üzerinde altın fiyatları, 30 dolarda gümüş fiyatı görülebileceğini iddia eden McGlone, Nisan ve Mayıs ayındaki mutabakattan daha zayıf ABD işsizlik raporları, altın ve gümüşün boğa piyasalarına devam etmek için olgunlaştığına dair temel çıkarımlarını desteklediğini söyledi.

Kriptokoin'in haberine göre; daha esnek çalışma programları sebebi ile işlerin asla eskisi gibi olmayabileceğini ifade eden stratejist, yaklaşık 2.000 doların, sonunda kırılmasını bekledikleri mühim altın direnci olduğunu söyledi.

McGlone, "Teknik bir perspektiften bakıldığında, altın’ın mevcut fiyat seviyeleri ham petrole karşı sürdürülemez derecede dik bir indirimde." dedi.

"En kötüsü sona erdi"

Altın/ham petrol oranının değerli metali destekleyeceğini belirten McGlone, "Altın ve ham petrol arasındaki savaş ve trendin metal lehine yeniden başlamasını bekliyoruz. Hızla ilerleyen teknoloji ve görünüşte sınırsız mali ve parasal teşviklerin olduğu bir dünyada, deflasyonist güçleri dengelediğinde, altın fiyatının Brent ham petrolüne oranı, daha fazla aşağı yönlü sınırlı bir indirim olarak görünüyor. Brent ham petrolünün 70 doların altına düşmesi durumunda altın’ın ONS başına 1.900 doların üzerindeki seviyesini koruması muhtemel. Bu baharda gerçekleşen büyük bir değişim, iki büyük engel (daha yüksek ABD Hazine getirileri ve Bitcoin) geri çekilirken altın’ın daha yüksek hareket etme kabiliyetini arttırıyor. Altın fiyatları düzeltmesinin en kötüsü sona erdi ve boğa piyasasının yeniden başlamasına işaret eden teknik ve temel sürücüleri görüyoruz." iddialarında bulundu.

Çarpıcı gümüş iddiası

Analist, gümüşün kurulumunun da çok umut verici göründüğünü söyleyerek, gümüşün altın ve bakırı yeni zirvelere kadar takip etmeye hazır göründüğünü öne sürdü.

Mike McGlone, "Gümüş’ün temelleri, özellikle endüstriyel uygulamalar nedeniyle 2020’ye göre muhtemelen %10’dan fazla bir artışla 2021’de iyileşecek. Özellikle daha fazla külçe ve madeni para yatırımı ve mücevher alımları nedeniyle metal piyasası açığının devam edebileceğine inanıyoruz. Amerika’da, küresel tüketime katkıda bulunur." iddialarında bulundu.