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Gümüşhane’nin yüksek kesimlerine kar sürprizi

Gümüşhane’de dün gün boyu esen şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı ve kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:40:07 -
Gümüşhane’nin yüksek kesimlerine kar sürprizi

Gümüşhane’de dün gün boyu esen şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı ve kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.


Birkaç gün öncesine kadar hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde olduğu Gümüşhane’de balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası hava sıcaklığını 15 dereceden fazla şekilde düşürdü.


Dün gün boyu gök gürültülü sağanak yağışların ve şiddetli rüzgarın yaşandığı Gümüşhane’de bugün sabah insanlar yüksek kesimlerde beyaz örtünün şaşkınlığıyla uyandı. Kentin Torul, Kürtün ve Merkez ilçesinde etkili olan yağışın ardından bin 800 metre ve yukarı kesimlerin tamamı beyaza büründü.


Yağış nedeniyle doğada binbir renkli açan kır çiçekleri ve bazı ağaçların çiçekleri kar altında kaldı.


Ramazan Bayramı arifesinde gerçekleşen kar yağışı kentin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkı, Cebeli köyü Çiçekli mahallesi ve Altınpınar köyü Tepecik Mahallesinde kayıt altına alındı.


Vatandaşların artık yaz sıcaklarının etkisini göstermesi gereken mayıs ayının son günlerinde yağan kar yağışını şaşkınlıkla karşılayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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