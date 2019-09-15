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Gümüşhane’nin İHA’sı HÜMA göklerde

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve cennette sürekli uçan kuş anlamına gelen ‘Hüma’ adlı insansız hava aracı Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde yarışacak.

15 Eylül 2019 Pazar 09:52
Gümüşhane’nin İHA’sı HÜMA göklerde

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve cennette sürekli uçan kuş anlamına gelen ‘Hüma’ adlı insansız hava aracı Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde yarışacak.


Gümüşhane Üniversitesi Garage Teknoloji Takımının İnsansız Hava Aracı (İHA) grubu üyesi akademisyen ve öğrenciler tarafından tasarlanan İHA’nın son deneme ve kontrolleri de yapıldı.


Kanatları atölyede bulunan CNC makinesinde köpükten yapılan, gövdesi de hafif olması için fotoblok kartondan yapılan ‘Hüma’, hızlı uçuşunun yanı sıra belirlenen noktalara yük bırakma özelliğine de sahip.


Takım lideri, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Başoğlu, İHA’nın tamamen öğrenciler tarafından kendilerinin danışmanlığın tasarlandığını ve okulda yapıldığını söyledi.


İHA’nın adına öğrencilerin talebi üzerine cennette sürekli uçan kuş anlamındaki “Hüma” ismini verdiklerini kaydeden Başoğlu, “İnsansız hava aracı yarışında iki görev var. Birisi hızlı uçuş, diğeri de 2 farklı noktaya yük atabilme. Onun için tasarlanmış çok hafif bir uçağımız. Köpük ve fotoblok kağıdından yaptık. İki motorlu dizayn edildi. İçerisinde otopilot var ve otonom uçuş yapabiliyor. Elektronik hariç herşeyini biz yaptık” dedi.


Garage Teknoloji Takımının İHA grubu olarak 4 kişilik ekiple geçtiğimiz yıl katıldıkları yarışmada multikopter kategorisinde 225 takım arasında 11.olduklarını hatırlatan Başoğlu, “Bu yıl sabit kanat kategorisindeyiz. Bu yıl ki hedefimiz bu rakamın üzerine çıkmak olacak. Hedefimize yönelik çalışmalarımızı tamamladık. Uçağımız hafif, hızlı ve aerodinamik açısından performanslı bir uçak oldu. İnşallah yüksek dereceler alacağız” diye konuştu.


Uçağın denemelerini zaman zaman Köse ilçesinde yapımı devam eden Gümüşhane-Bayburt Havalimanında zaman zaman da Organize Sanayi Bölgesindeki helikopter pistinde yaptıklarını anlatan Başoğlu, “Denemelerimiz gayet olumlu geçti. Planladığımız gibi hızlı bir kalkış ve iniş yapabiliyor. Otonom iniş kabiliyeti de sağlam. Stabilitesi güzel. Tam istediğimiz gibi bir uçak oldu. İnşallah yarışmalarda da bu başarılarını sürdürecek” ifadelerini kullandı.


İnsansız hava araçlarının insanların gidemeyeceği, tehlikeli yerlerde kullanmak için ürettiklerini ifade eden Başoğlu, bu projenin devamında mevcut uçağın kanatlarını uzatıp güneş enerjisi panelleriyle daha uzun süre uçmasını sağlamak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:52
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