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Gümüşhaneli dağcılar Çanakkale şehitleri için yürüdü

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma haftası kapsamında başta geçtiğimiz hafta son yolculuğuna uğurlanan Kürtünlü şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel ve tüm şehitlerin anısına Türk bayraklarıyla Kürtün ilçesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

24 Mart 2019 Pazar 16:58
Gümüşhaneli dağcılar Çanakkale şehitleri için yürüdü

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma haftası kapsamında başta geçtiğimiz hafta son yolculuğuna uğurlanan Kürtünlü şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel ve tüm şehitlerin anısına Türk bayraklarıyla Kürtün ilçesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.


İlçeye bağlı Taşlıca köyünden yürüyüşe başlayan sporcular dün gece gerçekleşen ve yer yer kalınlığı 30 santimetreye ulaşan taze kar üzerinde yürüyüşünü gerçekleştirdi.


Toplam 12 kişinin katıldığı yürüyüşte köy içinden Tohtamur yaylasına ulaşan sporcular ormanlık alanın içinden İkibacalı mahallesine inerek 14 kilometrelik parkuru tamamladı.


Bahar yürüyüşü yapmayı planlarken kar üstünde gerçekleştirilen yürüyüşte sporcuların rehberliğini Taşlıca köyü muhtarı Salim Koca yaparken, GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, “Yürüyüş parkurumuz tamamen karla kaplıydı. Tohtamur yaylasında yaklaşık 30 santimetre kar kalınlığını gördük. Güzel ve keyifli bir yürüyüştü. Bu cennet vatanı bize bırakıp giden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.


Taşlıca köyü muhtarı Salim Koca ise Çanakkale şehitleri ve tüm şehitleri unutmayan tüm GÜDAK ekibine teşekkür ederek, “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.


Katılımcılardan Orhan Köse ise her milimetresi şehit kanıyla sulanmış olan bu toprakları kendilerine bırakan şehitleri anmak için böyle bir yürüyüş düzenlediklerini söyledi


Yürüyüşe katılan kadın sporculardan Saadet Bulut Akyüz de karla mücadele ederek şehitler için yürüdüklerini belirterek, “Tüm şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi minnetle anmak için karla mücadele ederek yürüdük. Nice zaferlere imza atmış bir ecdadın torunları olarak o günlerin zorluklarını yad ederek yaklaşık 14 kilometrelik parkuru tamamladık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 16:58
  1. doğa

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