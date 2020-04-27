Gümüşhane'de üreticilere 160 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere 160 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde hazırlanan yonca, korunga, fiğ, silajlık mısır, yem bezelyesi ve yulaf tohumları üreticilere dağıtıldı.

65 yaş ve üstü çiftçilere tohumları, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla adreslerine götürülerek teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal üretimin devamlılığı için şartlar ne olursa olsun çiftçilerin üretmeye devam ettiğini vurguladı.

Projeyle yaklaşık 26 bin dönüm alanda ekimler yapılarak 21 milyon liralık tarımsal hasıla hedeflediklerini belirten Birşen, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda dünyada koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri çiftçilerimizin tohumları kurum olarak köy ve mahallerdeki evlerine götürülerek teslim ettik. Çiftçilerimiz bu uygulama ve çalışmalarımızdan son derece memnun kalmışlardır. Çiftçilerimizin memnuniyeti bizi ziyadesi ile mutlu etmiştir. Sizler için tarladayız. Biz üretmeye devam ediyoruz. Sizin için üretiyoruz. Siz evde kalın, sağlıklı kalın."