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Aktüel

Gümüşhane'de tanker devrildi: 1 yaralı

2020-04-26 16:02:01 -
Gümüşhane'de tanker devrildi: 1 yaralı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Elevli (62) yönetimindeki 61 K 15786 plakalı beton malzemesi taşıyan tanker, Kürtün ilçesinin Taşlıca Tüneli mevkisinde virajı alamayarak, yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Elevli, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Kürtün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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