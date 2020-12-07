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Aktüel Gümüşhane'de polis araçlarından "misafirliğe gitmeyin, misafir kabul etmeyin" anonsu
Aktüel

Gümüşhane'de polis araçlarından "misafirliğe gitmeyin, misafir kabul etmeyin" anonsu

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:43:24 -
Gümüşhane'de polis araçlarından "misafirliğe gitmeyin, misafir kabul etmeyin" anonsu

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında güvenlik güçleri, ekip araçlarından "misafirliğe gitmeyin, misafir kabul etmeyin" anonsuyla vatandaşları uyarıyor.

Kentte salgının etkisinin azaltılması noktasında yürütülen çalışmalara polis ve jandarma ekipleri de destek veriyor. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in talimatıyla polis ve jandarma ekipleri, mahallelerde ekip araçları ile dolaşarak megafonla uyarı anonsları yapıyor.

Ekipler, "Saygıdeğer vatandaşlarımız bilindiği üzere Kovid-19 virüsü kapalı ortamlarda hızlı yayılmaktadır. Lütfen bu süreçte misafirliğe gitmeyelim, evimize misafir kabul etmeyelim. Sosyal mesafe ve maske kullanımına özen gösterelim." şeklinde anonslarla vatandaşlara salgına karşı önlem almaları tavsiyesinde bulunuyor.

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