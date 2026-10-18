Gümüşhane'de papyonlu kaz Junior: "Beni anne babası biliyor, sahiplendi"

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sürüsünün dışladığı papyonlu kaz Junior, kendisine sahip çıkan 65 yaşındaki İsmail Gürbüz'ü ailesi olarak benimsedi. Kaz; evde, bahçede ve arabada Gürbüz'ün yanından ayrılmıyor, başka kişilerin ona yaklaşmasına da izin vermiyor.

Gürbüz'ün torununa ait kazlardan biri olan Junior, henüz 5 aylıkken diğer kazlar tarafından dışlanmaya başladı. Sürüdeki kazların sürekli kovalayıp dövdüğü kaza Gürbüz sahip çıktı ve zamanla onun en yakınındaki kişi oldu.

"Her seferinde bunu korudum, kolladım"

Junior ile arasında özel bir bağ oluştuğunu belirten Gürbüz, kazların torunu Mustafa'ya ait olduğunu ve onları Mustafa'nın büyüttüğünü anlattı. Sürünün Junior'ı 5-6 aylıkken reddettiğini aktaran Gürbüz, "Sürekli bunu dövüyorlar, kovalıyorlar. Ben her seferinde bunu korudum, kolladım. Kazlarda sürüsünü kabullenme, sahiplenme duyguları çok fazladır. Onun için beni sahiplendi" dedi.

Kazın evde ve arabada peşinden ayrılmadığını, canı sıkılınca birlikte bahçeye çıkıp gezdiklerini dile getiren Gürbüz, kaz yavrularının anne babalarının yanına yabancı hayvanları sokmadığını söyledi: "Şimdi bu da beni anne babası biliyor, sahiplendi. Köpek gibi, affedersiniz, herkesi kovalıyor."

Hayvanları çok sevdiğini ve onlarla barışık olduğunu vurgulayan Gürbüz, evlerinde kedilerin ve başka kazların da bulunduğunu, Junior'ı çok sevdiğini sözlerine ekledi.

"İki yıldır bakmama rağmen beni bile kovalıyor"

Junior'ın bakımını üstlenen Mustafa Mert Durmuş ise kazın, sürüden dışlanmasının ardından kendisine yakınlık gösteren İsmail Gürbüz'ü benimsediğini anlattı. Durmuş, "Bunlarda sürü psikolojisi var. Sürü psikolojisi nedeniyle diğer kazlar Junior'ı dışladı. O da kendisine yakın birini bulmak istedi. İsmail dedem de hayvansever birisi olduğu ve onunla çok ilgilendiği için Junior ona yaklaştı" diye konuştu.

Junior'ın Gürbüz'ün elinden yemek yediğini, onunla gezdiğini ve yanına kimseyi yaklaştırmadığını aktaran Durmuş, kaza yaz kış kendisinin baktığını söyledi. Junior'ın iki yıldır kendilerinde olduğunu belirten Durmuş, iki yıldır bakmasına rağmen kazın kendisini bile ısırıp kovaladığını, İsmail dedesini benimsediği için ona çok yakın olduğunu dile getirdi.