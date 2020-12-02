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Aktüel Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 22:29:41 -
Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandı.

Şiran Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca ilçeye bağlı Eldiğin köyünde Kovid-19 vakaları ile temaslı sayısının fazlalığı değerlendirildi.

Kurul kararınca köyde bugünden itibaren yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanmasının kararlaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

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