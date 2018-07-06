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Gümüşhane'de kolonya, şeker ikram ederek cezasını çekiyor

"Hakaret ve kasten  yaralama" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan şüpheli, uzlaştırma yoluna  giderek SGK İl Müdürlüğünde bir gün boyunca vatandaşlara güler yüz gösterip  kolonya, şeker ikram ederek yargılanmaktan kurtuldu.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:49
Gümüşhane'de kolonya, şeker ikram ederek cezasını çekiyor

Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi gören kanser hastası annesi için  26 Mart 2018'de yeşil reçeteli ilaç yazdırmak isteyen 30 yaşındaki Yaşar Altun,  görevli doktorun talebini kabul etmemesine tepki gösterince ikili arasında kısa  süreli tartışma yaşandı.

Bu sırada muayene için sıra bekleyen hastalardan Gökhan Külekçi ile  Altun arasında başlayan sözlü tartışma ise kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavganın ardından yapılan  incelemede, Altun hakkında, "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla  soruşturma açıldı.

 Soruşturma dosyasını inceleyen cumhuriyet savcısı Ömer Faruk Eser,  kavgaya ilişkin dosyayı uzlaştırma yoluna gidilmesi amacıyla uzlaştırmacı Harika  Turan'a gönderdi.

Taraflarla 2 gün boyunca görüşen Turan, müşteki Külekçi'nin talebi  doğrultusunda Altun'u, bir gün boyunca bir kamu kurumunda gelenleri karşılayarak  onlara güleryüz gösterip şeker, kolonya ikram etme konusunda ikna etti.

 Uzlaşmanın ardından Altun, bir gün boyunca SGK İl Müdürlüğüne  gelenleri kapıda şeker ve kolonya ile karşıladı.

  "İNSANLARA DAHA SAKİN OLMALARINI TAVSİYE EDİYORUM"

Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin yatağa bağlı ve  kanser hastası olduğunu belirterek, yeşil reçeteli ilacını yazdırmak üzere  Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne geldiğini söyledi.

Burada doktorun kendisine yeşil reçeteli ilacı hastanın kendisi  olmadan yazamayacağını bildirmesi üzerine agresifleştiğini belirten Altun, şöyle  devam etti:

"Doktorla bağrıştık ve ben kapıyı çarpıp dışarı çıktım. O sırada sıra  bekleyenlerden birisi ile sözlü münakaşa yaşadık. Benim zaten canım yanıyordu.  Çileden çıktım. Tabii ki pişmanım. Ben normalde öyle birisi değilim. Annemin  durumundan dolayı psikolojim çok bozuktu. O sırada yumruklaştık. Doktor da sıra  bekleyen hasta da benden şikayetçi oldu."

Altun, doktorla olan davasının sürdüğünü ancak sıra bekleyen hasta ile  uzlaştıklarını ifade ederek, "Burada bir gün boyunca gelenlere şeker ve kolonya  ikram ediyorum. Güleryüz göstererek ve şeker dağıtarak cezamı çekiyorum. Normalde  yapmamam gerekiyordu, pişmanım." dedi.

İnsanlara daha sakin olmalarını tavsiye eden Altun, "Kimseyle münakaşa  etmesinler. Bu yöntem bana ilginç geldi ve hoşuma da gitti. Yaptığım hatanın  farkındayım. Bu da bana bir hayat dersi oldu." diye konuştu.

  "İNSANLAR BİRBİRİNİ ANLADIĞINDA SORUNLAR RAHATLIKLA ÇÖZÜLÜR"

Uzlaştırmacı olarak görev yapan Kelkit Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü  Harika Turan da kendisine gelen dosya neticesinde müşteki ve şüpheliyi  uzlaştırmak için gayret gösterdiğini söyledi.

 İlk anda tarafların birbirine karşı sert bir tavır takındığını ancak  karşı karşıya gelip empati yapınca tavır değişikliğine gidildiğini kaydeden  Turan, şöyle konuştu:

"Müşteki, Altun'un bir gün boyunca hastanede çalışmasını istedi ancak  ben kendisini şüphelinin bir gün boyunca SGK İl Müdürlüğü'nde gelenlere kolonya  ve şeker ikram edip güler yüz göstererek edinimini gerçekleştirmesini, bunun  anlamlı olacağını izah ettim. Kendisi ve şüpheli de bunu kabul etti. Bu dava  açılsa yaşayacağı sıkıntı ve sonunda çıkacak karardan bu şekilde kurtulmuş oldu.  Burada uzlaşmayı sağlayan en önemli unsur, pişmanlık ve empati duygusudur."

Turan, basit suçlarda mahkemenin meşgul edilmemesi için  uzlaştırmacıların görev yaptığına işaret ederek, insanların bu tür olaylarda  empati yaparak birbirini anladığında sorunların rahatlıkla çözüldüğünü sözlerine  ekledi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:49
  1. Gümüşhane
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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