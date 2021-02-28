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Yerel Gümüşhane'de kısıtlamada eğlence düzenleyen 6 kişiye 20 bin 814 lira para cezası verildi
Yerel

Gümüşhane'de kısıtlamada eğlence düzenleyen 6 kişiye 20 bin 814 lira para cezası verildi

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek köyde eğlence düzenleyen 6 kişiye 20 bin 814 lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 16:16:00 -
Gümüşhane'de kısıtlamada eğlence düzenleyen 6 kişiye 20 bin 814 lira para cezası verildi

Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik devriye görevi yapan Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırçukur köyü Çöplüce mevkisindeki işletmede denetim gerçekleştirdi.

İşletmenin açık olduğunu ve alkollü eğlence yapıldığını belirleyen ekipler, işletme sahibi A.Ş. ile eğlence düzenleyen O.Ç, T.Ç, A.Y, N.T. ve N.Ç'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 469'ar lira olmak üzere 20 bin 814 lira ceza kesti.

Öte yandan, işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı öğrenildi.

 

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