Gümüşhane'de kar eziyeti: Çocuklar büyük korku yaşadı!

Sabaha karşı başlayarak etkisini artıran kar yağışıyla birlikte Gümüşhane kent merkezi beyaza büründü. Karın ardından oluşan yoğun buzlanma, özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi.

Buzlanan yollarda onlarca araç kazaya karışırken, içi öğrenci dolu bir servis minibüsü kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıktı. Servis, başka bir araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan diğer araç ise bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Kaza sırasında servis içerisindeki minik öğrenciler büyük korku ve panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla öğrenciler hızla servisten indirildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmazken, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kar yağışı ve buzlanma yalnızca sürücüleri değil yayaları da zor durumda bıraktı. Buzlanan kaldırımlarda yürümekte güçlük çeken bazı vatandaşlar dengesini kaybederek düşerken, yaralananlar olduğu bildirildi. Vatandaşlar ise belediye ekiplerinin yolları yeterince tuzlamadığını ve gerekli önlemleri almadığını belirterek tepki gösterdi.

"Belediyenin yolları tuzlamamasının sonuçlarını yaşıyoruz"

Yolların tuzlanmadığını ifade eden Okan Çiftçi, "Belediyenin yolları tuzlamamasının sonuçlarını biz yaşıyoruz. Bayırdan aşağı araçların kaymasıyla ben de kaymaya başladım ve aracımızı hiçbir şekilde durduramadık. Aşağıdaki vatandaşları görüyorsunuz bizde can veya maddi olarak hiçbir hasar yok ama şu an belediyenin bizi bıraktığı zor bir durum içerisindeyiz ve bundan fazlasıyla şikayetçiyiz. Sonradan geldi belediye ama iş işten geçmiş oldu maddi hasarlı kazalar var bu zararları kim karşılayacak. Burada daha farklı olayların olma olasılığı daha yüksekti . Bu karın tutacağı öngörülüyordu zaten sabah saatlerinde veya gece tuzlama yapılması gerekiyordu" dedi.

"Yollar tuzlanmadı, önlemler alınmadı"

Müslüm Demirci de, "Kazalar belediyeden kaynaklanan hatalardan dolayı oldu. Yolların tuzlanmaması, önlemlerin alınmaması, yokuşların riskli olduğu halde kapatılmaması kazalara neden oldu. Okula giden çocuklardan kayıp arabaların altına girenler oldu. Sabah 9’da sokağa çıkıp da çalışmanın bir anlamı bu saatten sonra yok. Şehrin her tarafı aynı" diye konuştu.