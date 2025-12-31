  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yolsuzluğu sindirdi, Mansur’u sindiremedi! Tebrik değil tehdit kartı

Somali liderinin Türkiye ziyareti siyonist basının gündemi oldu. Afrika’da söz sahibi Ankara

Batı Şeria’da zulüm bitmiyor! İşgalci güçler Filistinlilerin evlerini ateşe verdi

Türkiye güne operasyonla uyandı! Çok sayıda gözaltı var

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı

Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı

31 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

31 Aralık 1918: Abdülaziz Bey'in vefatı (Devlet Adamı, Hattat)

Kazakistan'da LGBT Propagandasına yasak resmen yürürlükte
Yerel Gümüşhane'de kar eziyeti: Çocuklar büyük korku yaşadı!
Yerel

Gümüşhane'de kar eziyeti: Çocuklar büyük korku yaşadı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gümüşhane’de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası buzlanan yollarda öğrenci dolu bir servis minibüsü kayarak kontrolden çıkarken, başka bir araca çarparak durabildi.

Sabaha karşı başlayarak etkisini artıran kar yağışıyla birlikte Gümüşhane kent merkezi beyaza büründü. Karın ardından oluşan yoğun buzlanma, özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi.

Buzlanan yollarda onlarca araç kazaya karışırken, içi öğrenci dolu bir servis minibüsü kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıktı. Servis, başka bir araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan diğer araç ise bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Kaza sırasında servis içerisindeki minik öğrenciler büyük korku ve panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla öğrenciler hızla servisten indirildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmazken, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kar yağışı ve buzlanma yalnızca sürücüleri değil yayaları da zor durumda bıraktı. Buzlanan kaldırımlarda yürümekte güçlük çeken bazı vatandaşlar dengesini kaybederek düşerken, yaralananlar olduğu bildirildi. Vatandaşlar ise belediye ekiplerinin yolları yeterince tuzlamadığını ve gerekli önlemleri almadığını belirterek tepki gösterdi.

"Belediyenin yolları tuzlamamasının sonuçlarını yaşıyoruz"

Yolların tuzlanmadığını ifade eden Okan Çiftçi, "Belediyenin yolları tuzlamamasının sonuçlarını biz yaşıyoruz. Bayırdan aşağı araçların kaymasıyla ben de kaymaya başladım ve aracımızı hiçbir şekilde durduramadık. Aşağıdaki vatandaşları görüyorsunuz bizde can veya maddi olarak hiçbir hasar yok ama şu an belediyenin bizi bıraktığı zor bir durum içerisindeyiz ve bundan fazlasıyla şikayetçiyiz. Sonradan geldi belediye ama iş işten geçmiş oldu maddi hasarlı kazalar var bu zararları kim karşılayacak. Burada daha farklı olayların olma olasılığı daha yüksekti . Bu karın tutacağı öngörülüyordu zaten sabah saatlerinde veya gece tuzlama yapılması gerekiyordu" dedi.

Kastamonu'da iki ilçede eğitime kar engeli: Öğrencilere tatil müjdesi geldi
Kastamonu'da iki ilçede eğitime kar engeli: Öğrencilere tatil müjdesi geldi

Eğitim

Kastamonu'da iki ilçede eğitime kar engeli: Öğrencilere tatil müjdesi geldi

Yılın son gününde okullara kar molası! Hatay'da 10 ilçede ders zili çalmayacak
Yılın son gününde okullara kar molası! Hatay'da 10 ilçede ders zili çalmayacak

Eğitim

Yılın son gününde okullara kar molası! Hatay'da 10 ilçede ders zili çalmayacak

"Yollar tuzlanmadı, önlemler alınmadı"

Müslüm Demirci de, "Kazalar belediyeden kaynaklanan hatalardan dolayı oldu. Yolların tuzlanmaması, önlemlerin alınmaması, yokuşların riskli olduğu halde kapatılmaması kazalara neden oldu. Okula giden çocuklardan kayıp arabaların altına girenler oldu. Sabah 9’da sokağa çıkıp da çalışmanın bir anlamı bu saatten sonra yok. Şehrin her tarafı aynı" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23