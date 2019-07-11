0553 313 94 23

Gümüşhane'de hafif ticari araç dereye uçtu! 1 ölü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın dereye uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:21
Gümüşhane'de hafif ticari araç dereye uçtu! 1 ölü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç 15 metreden dereye yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Özkürtün Beldesi Kalebaşı Mahallesinde ikamet eden Mustafa Turgut (54) 41 EY 305 plakalı aracını tamir ettirmek için sabah saatlerinde beldeye gitmek üzere yola çıktı.

Erikbeli yolunda ilerlerken Süme Deresi Değirmenyanı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybeden Turgut, aracıyla birlikte yaklaşık 15 metrelik mesafeden dereye yuvarlandı. Kaza sırasında araçtan fırlayan Turgut, olay yerinde hayatını kaybetti.

Üç çocuk babası Turgut’un acı haberini alan yakınları ve sevenleri olay yerine akın ederken, kazada hayatını kaybeden Turgut’un Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut’un da akrabası olduğu öğrenildi.

Turgut’un cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:21
  1. Gümüşhane
  2. Kürtün ilçesi
  3. Özkürtün beldesi
  4. Mustafa Turgut
  5. trafik kazası
  6. ölümlü kaza
  7. araç dereye uçtu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazakistan'ın "enerji merkezi" Pavlodar eyaleti
    1. Kazakistan'ın "enerji merkezi"..
    2. Yabancı yatırımcılardan 981'i Türk..
    3. 6 çocuğuna dilencilik yaptıran..
    4. Tekvandocular Türkiye Şampiyonası'nda..
    5. Teslimatlar sonrası çok sert F-35..
    6. Avro Bölgesi genişlemeye hazırlanıyor
    7. Emniyetten KPSS adaylarına yol..
    8. Galatasaray taraftarı kritik dava..
    9. Kiremit Oluk Kanyonunda çöp temizliği
    10. Nevşehir Belediyesi çağrı merkezi 24..
    11. Muğla'da uyuşturucu operasyonu
    12. Muğla'da yaklaşık 1,5 ton "skunk"ın..
    13. TOKİ konutları hak sahibi olanlar ne..
    14. Oğulcan Çağlayan, yeni sezondaki..
    15. İtfaiye Müdürlüğü’nden trafo..
    16. Uclg-Mewa toplantısı sona erdi
    17. Nevşehir Kütüphanesindeki kitap sayısı..
    18. İşçi servisi kaza yaptı: 18 yaralı
    19. Bahreyn ve körfez ülkelerinin Pazar..
    20. "Srebrenitsa’da yaşananlar aslında bir..
    21. Çocuklara yüzme, velilere pilates
    22. Türkiye ve Çin’deki ’Büyükşehir..
    23. Türk ve Kırgız genç iletişimcilere..
    24. Galatasaraylı futbolcu Fernando..
    25. Genç motosikletçiler, Kenan..
    26. Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu
    27. Cezayir’de eski sanayi bakanı..
    28. Mişmişpark Fuar Alanı festivale..
    29. Van TSO ve PÜİS işbirliğinde istişare..
    30. Husilerden Hudeyde kentine büyük..
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!