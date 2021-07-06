  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda! CHP'li vekil: Devrim yapıyoruz
Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu
Dışişleri'nden flaş açıklama! "Kırgızistan ile hedeflerimizi yakaladık"
Hakimi 70 milyon euroya transfer oldu
Gündem Gümüşhane'de feci kaza! 6 kişi yaralandı
Gündem

Gümüşhane'de feci kaza! 6 kişi yaralandı

Gümüşhane’de virajı alamayarak kontrolden çıkan hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 22:51:00 -
Gümüşhane'de feci kaza! 6 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Aktutan köyünden kent merkezine giden Tanju Gültepe (35) yönetimindeki 29 AAH 684 plakalı hafif ticari araç, Yeşildere köyü Omele mevkiindeki virajda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yaklaşık 150 metre mesafe boyunca takla atarak yuvarlanan araç vadideki ağaçlara çarparak dururken, araçta bulunan sürücü Gültepe ile Murat (1) ve Mehmet Emin Gültepe (1), Çiğdem (37), Kuzey (5) ve Araz Cengiz (4) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay