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Gümüşhane'de feci kaza, 1 ölü

Gümüşhane'de bir otomobilin 12 metrelik merdivenlere devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişiyaşamını yitirdi.

23 Eylül 2018 Pazar 14:50
Gümüşhane'de feci kaza, 1 ölü

İzzet Çimen (80) idaresindeki 29 AC 343 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 2. Sokak'ta yol kenarındaki yaklaşık 12 metrelik merdivenlere devrildi.

Araçta sıkışan Çimen, ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Çimen'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çimen'in cenazesi, Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


Kazanın, Çimen'in öğle namazı için camiye gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 14:50
  1. Gümüşhane
  2. Trafik kazası
  3. otomobil merdivenlere uçtu

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